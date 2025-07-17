Reuters: Некоторые союзники узнали о плане Трампа по Украине только после его объявления

Patriot (Фото: Pawel Supernak, EPA)

Ряд союзников по НАТО узнали о плане американского президента Дональда Трампа по закупке оружия для Украины только после его публичного объявления. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник генсек Альянса Марк Рютте упомянул шесть стран – Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, – которые готовы принять участие в схеме закупки оружия.

Чиновники в посольствах двух этих стран в США сообщили Reuters, что они лично узнали о плане сразу после его объявления. Даже близкие союзники США, кажется, узнали о предложении в режиме реального времени, отметили журналисты.

"У меня четкое ощущение, что никого заранее не проинформировали о точных деталях. Я также подозреваю, что в администрации они только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", – сказал один из собеседников.

В ответ на запрос о комментарии Пентагон сослался на заявление Трампа, сделанное в понедельник, в котором он объявил о своем соглашении с Рютте.

По словам 10 официальных лиц в США и Европе, масштаб поддержки Украины будет зависеть от будущих переговоров о том, кто и какое оборудование предоставит.

Главный вопрос заключается в том, кто и когда передаст батареи Patriot.

"Как всегда в таких случаях, дьявол кроется в деталях", – заявил посол одной из стран Северной Европы в Вашингтоне.

План, который Трамп и Рютте разработали в последние дни, по словам двух собеседников, знакомых с ходом обсуждения, был положительно воспринят Украиной и ее союзниками.

Лидеры в Киеве и других странах приветствовали существенное изменение тональности Трампа, который до последних недель восторженно отзывался о российском диктаторе Владимире Путине. Некоторые в Европе выразили разочарование тем, что им фактически приходится оплачивать заявление Трампа.