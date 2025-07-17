Украина в приоритете. США уведомили Швейцарию о задержке поставок Patriot

Patriot (Фото: Jens Buettner/EPA)

Швейцария получит позже, чем планировалось, системы противовоздушной обороны Patriot, ведь сейчас в приоритете усиление ПВО Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Швейцарии.

"Пентагон сообщил Министерству обороны Швейцарии, что изменит приоритеты поставки систем Patriot для поддержки Украины в области наземной противовоздушной обороны. Это также касается Швейцарии, которая получит продукцию позже", — говорится в сообщении.

США хотят предоставить Украине дополнительную поддержку, предоставив возможность странам, которые сейчас передают Киеву системы вооружений, быстро их закупить. Поэтому США решили изменить приоритеты в поставке систем Patriot. Германия, например, решила передать Украине еще две системы.

Швейцария заказала пять систем Patriot в 2022 году. Начало поставок было запланировано на 2026 год, а завершение – на 2028 год. Однако в среду, 16 июля, Пентагон сообщил, что Швейцарию также коснулся новый порядок приоритетов и поставки, предназначенные для нее, будут отложены.

"Пока непонятно, скольких систем это касается и повлияет ли на поставки ракет. Сейчас нельзя делать никаких заявлений относительно точных сроков и возможных дальнейших последствий для Швейцарии. Разъяснения продолжаются", — отметили в оборонном ведомстве Швейцарии.

14 июля Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы.

Он сказал, что Украина может получить до 17 систем Patriot в рамках соглашения о поставках оружия в Украину через НАТО.

Заместитель главы ГУР заявлял, что для Украины реально получить 17 пусковых установок для систем ПВО Patriot в рамках нового соглашения между Штатами и НАТО.