WSJ: США будут передавать оружие сперва тем союзникам, которые отдадут свои запасы Украине

Patriot (Фото: Jens Buettner/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа будет перераспределять поставки оружия, в частности систем противовоздушной обороны, союзникам так, чтобы сначала его получили те государства, которые отдают свои запасы Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с этим вопросом.

По словам собеседника, по мере того, как другие страны будут подписываться на отправку Patriot из своих арсеналов в Украину, администрация Трампа будет продолжать перераспределять запланированные будущие поставки, отдавая приоритет этим союзникам.

Трое американских чиновников рассказали, что США поставили Германию впереди Швейцарии в вопросе спуска с конвейера зенитно-ракетных комплексов Patriot, открыв Берлину путь к отправке двух систем в Украину.

Обещание США быстро заменить немецкие Patriot – это первый случай, когда Пентагон способствует поставке оружия в Украину с тех пор, как Трамп в начале этого месяца заявил, что он выступает за отправку большего количества вооружений, отметили журналисты.

В материале говорится, что в течение следующей недели США и их союзники, вероятно, заключат новые соглашения о предоставлении дополнительных вооружений. В понедельник глава Пентагона Пит Хегсет проведет виртуальную встречу с главами оборонных ведомств других стран НАТО, чтобы обсудить помощь Киеву.

В среду состоится отдельная встреча с участием стран, обладающих Patriot, под председательством верховного главнокомандующего союзных войск в Европе и главы Европейского командования Алексуса Гринкевича.

По словам высокопоставленного американского чиновника, администрация Трампа стремится заключить отдельные соглашения с членами Альянса на покупку оружия для Украины. Контролировать эти усилия будет Пентагон.

Эти соглашения выйдут за рамки Patriot и будут включать наступательное и оборонительное вооружение, которое страны НАТО предоставят Киеву, а затем выкупят у США, пишет медиа.

Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже взяли на себя обязательства поддержать инициативу, сказал официальный представитель НАТО. По словам нескольких высокопоставленных европейских чиновников, к помощи Киеву могут присоединиться и другие европейские страны, когда будут проработаны детали плана.

14 июля 2025 года Трамп заявил, что НАТО и США заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы.

Он сказал, что Украина может получить до 17 систем Patriot в рамках соглашения о поставках оружия в Украину через НАТО.

17 июля сообщалось, что Швейцария получит позже, чем планировалось, системы Patriot, ведь сейчас в приоритете усиление ПВО Украины.