Штати ухвалили нову військову допомогу України за гроші союзників по НАТО, підтвердили в Києві

Речник української дипломатії повідомив, що США ухвалили рішення про нову військову допомогу Україні за PURL

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Сполучені Штати виділили перший пакет військової допомоги Україні, оплачений іншими країнами-членами НАТО. Про це з посиланням на українську дипломатичну місію в Америці повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає медіа "Ми-Україна".

"Я спілкувався ще вчора з нашим посольством в США, яке дійсно підтверджує, що така інформація є, що ці рішення ухвалені. Тобто дійсно ми маємо інформацію не лише з медіа, можемо підтвердити", – заявив чиновник.

Водночас Тихий додав, що наразі "зарано казати" про деталі цієї допомоги.

"Я можу лише привітати ці кроки як сигнал того, що програма працює, вона ефективна – значить, потрібно далі наповнювати її коштами й ефективно її використовувати", – підсумував речник МЗС.

Напередодні агенція Reuters з посиланням на двох співрозмовців заявила, що заступник американського міністра оборони з питань політики Елбридж Колбі затвердив два постачання для України на суму $500 млн за програмою PURL. Це перша подібна підтримка Києва від нинішньої адміністрації президента Дональда Трампа.