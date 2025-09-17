Штати ухвалили нову військову допомогу України за гроші союзників по НАТО, підтвердили в Києві
Сполучені Штати виділили перший пакет військової допомоги Україні, оплачений іншими країнами-членами НАТО. Про це з посиланням на українську дипломатичну місію в Америці повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає медіа "Ми-Україна".
"Я спілкувався ще вчора з нашим посольством в США, яке дійсно підтверджує, що така інформація є, що ці рішення ухвалені. Тобто дійсно ми маємо інформацію не лише з медіа, можемо підтвердити", – заявив чиновник.
Водночас Тихий додав, що наразі "зарано казати" про деталі цієї допомоги.
"Я можу лише привітати ці кроки як сигнал того, що програма працює, вона ефективна – значить, потрібно далі наповнювати її коштами й ефективно її використовувати", – підсумував речник МЗС.
Напередодні агенція Reuters з посиланням на двох співрозмовців заявила, що заступник американського міністра оборони з питань політики Елбридж Колбі затвердив два постачання для України на суму $500 млн за програмою PURL. Це перша подібна підтримка Києва від нинішньої адміністрації президента Дональда Трампа.
- 14 липня генсек НАТО Рютте та Трамп уклали угоду про те, що союзники куплятимуть американську зброю для України.
- Про старт програми PURL стало відомо 4 серпня, першими про допомогу за нею оголосили Нідерланди, а наступного дня це зробили Данія, Норвегія і Швеція. На початку цього ж місяця в НАТО заявляли, що уже "найближчими тижнями" очікують постачання зброї до України за PURL.
- Станом на початок вересня партнери виділили на цей механізм $2 млрд. За словами президента Зеленського, Україна розраховує, що в межах PURL партнери надаватимуть щонайменше $1 млрд щомісяця.
