Штаты выделили новую помощь Украине за деньги союзников по НАТО, подтвердили в Киеве
Соединенные Штаты выделили первый пакет военной помощи Украине, оплаченный другими странами-членами НАТО. Об этом со ссылкой на украинскую дипломатическую миссию в Америке сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает медиа "Мы-Украина".
"Я общался еще вчера с нашим посольством в США, которое действительно подтверждает, что такая информация есть, что эти решения приняты. То есть действительно мы имеем информацию не только из медиа, можем подтвердить", – заявил чиновник.
В то же время Тихий добавил, что пока "рановато говорить" о деталях этой помощи.
"Я могу только приветствовать эти шаги как сигнал того, что программа работает, она эффективна – значит, нужно дальше наполнять ее средствами и эффективно ее использовать", – подытожил спикер МИД.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников заявило, что заместитель американского министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби утвердил две поставки для Украины на сумму $500 млн по программе PURL. Это первая подобная поддержка Киева от нынешней администрации президента Дональда Трампа.
- 14 июля генсек НАТО Рютте и Трамп заключили соглашение о том, что союзники будут покупать американское оружие для Украины.
- О старте программы PURL стало известно 4 августа, первыми о помощи по ней объявили Нидерланды, а на следующий день это сделали Дания, Норвегия и Швеция. В начале этого же месяца в НАТО заявляли, что уже "в ближайшие недели" ожидают поставки оружия в Украину по PURL.
- По состоянию на начало сентября партнеры выделили на этот механизм $2 млрд. По словам президента Зеленского, Украина рассчитывает, что в рамках PURL партнеры будут предоставлять не менее $1 млрд ежемесячно.
Комментарии (0)