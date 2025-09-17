Штаты выделили новую помощь Украине за деньги союзников по НАТО, подтвердили в Киеве

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Соединенные Штаты выделили первый пакет военной помощи Украине, оплаченный другими странами-членами НАТО. Об этом со ссылкой на украинскую дипломатическую миссию в Америке сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает медиа "Мы-Украина".

"Я общался еще вчера с нашим посольством в США, которое действительно подтверждает, что такая информация есть, что эти решения приняты. То есть действительно мы имеем информацию не только из медиа, можем подтвердить", – заявил чиновник.

В то же время Тихий добавил, что пока "рановато говорить" о деталях этой помощи.

"Я могу только приветствовать эти шаги как сигнал того, что программа работает, она эффективна – значит, нужно дальше наполнять ее средствами и эффективно ее использовать", – подытожил спикер МИД.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников заявило, что заместитель американского министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби утвердил две поставки для Украины на сумму $500 млн по программе PURL. Это первая подобная поддержка Киева от нынешней администрации президента Дональда Трампа.