З'явився супутниковий знімок нафтового термінала в окупованій Феодосії після українських ударів

Морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Унаслідок двох українських ударів по Морському нафтовому терміналу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму було повністю знищено 11 резервуарів з пальним. Про це повідомляє російська служба американського Радіо Свобода з посиланням на новий супутниковий знімок.

За даними медіа, також ідеться про декілька пошкоджених резервуарів, які навряд чи підлягають відновленню.

РС наводить супутникові знімки об'єкта "до" та "після" жовтневих атак:

Супутниковий знімок: Радіо Свобода

Супутниковий знімок: Радіо Свобода

Супутниковий знімок: Радіо Свобода

Перший з двох останніх українських ударів по комплексу з перевалки нафти та нафтопродуктів у Феодосії стався 6 жовтня, другий – 13 числа.

15 жовтня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив повторний удар по об'єкту й повідомив, що в терміналі було пошкоджено 16 резервуарів з пальним.