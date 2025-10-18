З'явився супутниковий знімок нафтового термінала в окупованій Феодосії після українських ударів
Унаслідок двох українських ударів по Морському нафтовому терміналу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму було повністю знищено 11 резервуарів з пальним. Про це повідомляє російська служба американського Радіо Свобода з посиланням на новий супутниковий знімок.
За даними медіа, також ідеться про декілька пошкоджених резервуарів, які навряд чи підлягають відновленню.
РС наводить супутникові знімки об'єкта "до" та "після" жовтневих атак:
Перший з двох останніх українських ударів по комплексу з перевалки нафти та нафтопродуктів у Феодосії стався 6 жовтня, другий – 13 числа.
15 жовтня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив повторний удар по об'єкту й повідомив, що в терміналі було пошкоджено 16 резервуарів з пальним.
- Раніше українські захисники уражали цей об'єкт у жовтні 2024 року – тоді OSINT-дослідники підтверджували знищення вісьмох цистерн.
- Агенція Reuters з посиланням на співрозмовників у галузі та власні розрахунки повідомила, що після українських атак по НПЗ морський експорт нафтопродуктів з РФ у вересні 2025 року впав на 17,1% порівняно з серпнем.
