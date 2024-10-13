У Феодосії догорів нафтовий термінал, знищено вісім цистерн – OSINT-аналітики

Пожежа у Феодосії (Фото: Цензор.НЕТ)

У тимчасово окупованій Феодосії догорів морський нафтовий термінал, який ЗСУ атакували ще 7 жовтня. Супутникове фото наслідків опублікували OSINT-аналітики у Telegram-каналі "КіберБорошно".

За їхніми даними, пожежа після атаки охопила 12 резервуарів із паливом. З них вісім згоріли повністю. Проте скільки палива у них зберігалося, не уточнюється. На додаток до цього згоріли будівлі на території термінала.

10 жовтня в мережі з'явилися повідомлення про те, що пожежа в терміналі спалахнула з новою силою. Полум'я нібито піднялося на сотні метрів через новий викид горючих матеріалів.

12 жовтня, так званий "глава" окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко заявив, що феодосійці почали повертатися додому після евакуації. За його словами, вранці 12 жовтня ще продовжували ліквідовувати наслідки пожежі, режим надзвичайної ситуації техногенного характеру в місті не скасовували.

Рано-вранці 7 жовтня з'явилися перші повідомлення про пожежу на нафтобазі у Феодосії у тимчасово окупованому Криму. Базу атакували дрони, заявляла російська сторона.

Пізніше в Генштабі підтвердили, що ракетні війська ЗСУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу.

8 жовтня з'явилися перші супутникові фото пожежі на нафтобазі у Феодосії. Цей термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.