В Феодосии догорел нефтяной терминал, уничтожено восемь цистерн – OSINT-аналитики

Пожар в Феодосии (Фото: Цензор.НЕТ)

Во временно оккупированной Феодосии догорел морской нефтяной терминал, который ВСУ атаковали еще 7 октября. Спутниковое фото последствий опубликовали OSINT-аналитики в Telegram-канале "КіберБорошно".

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По их данным, пожар после атаки охватил 12 резервуаров с топливом. Из них восемь сгорели полностью. Однако сколько топлива в них хранилось, не уточняется. В добавок к этому сгорели здания на территории терминала.

10 октября в сети появились сообщения о том, что пожар в терминале разгорелся с новой силой. Пламя якобы поднялось на сотни метров из-за нового выброса горючих материалов.

Накануне, 12 октября, так называемый "глава" оккупационной администрации города Игорь Ткаченко заявил, что жители Феодосии начали возвращаться домой после эвакуации. По его словам, утром 12 октября еще продолжали ликвидировать последствия пожара, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в городе не отменяли.

Рано утром 7 октября появились первые сообщения о пожаре на нефтебазе в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Базу атаковали дроны, заявляла российская сторона.

Позже в Генштабе подтвердили, что ракетные войска ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу.

8 октября появились первые спутниковые фото пожара на нефтебазе в Феодосии. Этот терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.