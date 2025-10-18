Появился спутниковый снимок нефтяного терминала в оккупированной Феодосии после ударов
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
В результате двух украинских ударов по Морскому нефтяному терминалу в Федосии во временно оккупированном Крыму было полностью уничтожено 11 резервуаров с горючим. Об этом сообщает российская служба американского Радио Свобода со ссылкой на новый спутниковый снимок.
По данным медиа, также речь идет о нескольких поврежденных резервуарах, которые вряд ли подлежат восстановлению.
РС приводит спутниковые снимки объекта "до" и "после" октябрьских атак:
Первый из двух последних украинских ударов по комплексу по перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии произошел 6 октября, второй - 13 числа.
15 октября Генеральный штаб ВСУ подтвердил повторный удар по объекту и сообщил, что в терминале было повреждено 16 резервуаров с горючим.
- Ранее украинские защитники поражали этот объект в октябре 2024 года – тогда OSINT-исследователи подтверждали уничтожение восьми цистерн.
- Агентство Reuters со ссылкой на собеседников в отрасли и собственные расчеты сообщило, что после украинских атак по НПЗ морской экспорт нефтепродуктов из РФ в сентябре 2025 года упал на 17,1% по сравнению с августом.
