Появился спутниковый снимок нефтяного терминала в оккупированной Феодосии после ударов

На объекте в Крыму были уничтожены и повреждены резервуары с горючим, подтверждает фотография со спутника

Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В результате двух украинских ударов по Морскому нефтяному терминалу в Федосии во временно оккупированном Крыму было полностью уничтожено 11 резервуаров с горючим. Об этом сообщает российская служба американского Радио Свобода со ссылкой на новый спутниковый снимок.

По данным медиа, также речь идет о нескольких поврежденных резервуарах, которые вряд ли подлежат восстановлению.

РС приводит спутниковые снимки объекта "до" и "после" октябрьских атак:

Спутниковый снимок: Радио Свобода

Спутниковый снимок: Радио Свобода

Спутниковый снимок: Радио Свобода

Первый из двух последних украинских ударов по комплексу по перевалке нефти и нефтепродуктов в Феодосии произошел 6 октября, второй - 13 числа.

15 октября Генеральный штаб ВСУ подтвердил повторный удар по объекту и сообщил, что в терминале было повреждено 16 резервуаров с горючим.