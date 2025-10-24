Розвідники знищили дві російські радіолокаційні системи "Нєбо" та зенітно-ракетний комплекс "Бук" на фронті. Відео роботи показало Головне управління розвідки.

Фахівці департаменту активних дій ГУР 23 та 24 жовтня виявили три дорогі системи ППО окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей і в Криму.

В результаті успішних дій було знищено самохідну вогневу установку зі складу ЗРК "Бук-М3" та дві РЛС 1Л119 "Нєбо-СВУ".

Орієнтовна вартість однієї пускової установки ЗРК "Бук-М3" становить від $40 до $50 млн. А повний комплект системи з боєкомплектом може оцінюватись у $100 млн. Вартість ворожої станції РЛС "Нєбо" оцінюється приблизно в $100 млн.