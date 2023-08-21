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Маляр: На Лиманском и Купянском направлениях враг "зализывает раны", перегруппировывается

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 09:08
Маляр: На Лиманском и Купянском направлениях враг
Ганна Маляр (скриншот)

На Лиманском и Купянском направлениях российские оккупанты "зализывают раны", проводят перегруппировку. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении сложная ситуация. Вы знаете, что в том числе враг обстреливает и Купянск. Бои продолжаются. Наши защитники оказывают очень мощное сопротивление врагу", – сказал Маляр.

Как отметила замглавы Минобороны, на протяжении этой недели, если смотреть по цифрам, то на Лиманском и Купянском направлениях может показаться, что уменьшилось количество обстрелов и боев.

Она пояснила, что на самом деле оккупанты не оставляют планов двигаться там вперед – сейчас там происходит перегруппировка, враг дополнительно подтягивает силы.

"Последние две недели, вы знаете, там была активизация. И настолько мощно Вооруженные Силы останавливали врага, что сейчас он просто зализывает раны. И поэтому активность несколько спала. Но это не означает, что враг не продолжит эту активность", – сказала Маляр.

Она уточнила, что на Купянском направлении украинские войска отбили атаки россиян в районе Першотравневого и Синьковки, восточнее Петропавловки Харьковской области – враг там не продвигается.

Маляр: На Лиманском и Купянском направлениях враг "зализывает раны", перегруппировывается

На Лиманском направлении основные бои идут в районе Серебрянского лесничества.

"Враг пытается выбить нас с позиций Кременной – Белогоровки, которые были ранее заняты нашими войсками. Врагу это не удается, но бои там тоже очень горячие", – рассказала замминистра обороны.

Маляр: На Лиманском и Купянском направлениях враг "зализывает раны", перегруппировывается

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Наталья Медведева
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