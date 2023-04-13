Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня работника оборонно-промышленного комплекса. Этот день будет отмечаться каждый год 13 апреля – в годовщину потопления украинским "Нептуном" российского крейсера "Москва". Указ опубликован на сайте главы государства.

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"13 апреля 2022 года украинская ракета – это была ракета "Нептун" – помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям. Это было первое применение нашей украинской противокорабельной ракеты в таких боевых условиях – и сразу историческое", – сказал Зеленский.

Он отметил, что именно поэтому этот день, 13 апреля, будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников ОПК.

Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь на 14 апреля.

Сейчас остатки флагмана ЧФ РФ находятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.

По украинским данным, всего на крейсере проходили службу до 500 человек, из которых спасли только 58 человек.

Российский крейсер зашел в зону поражения украинского ракетного комплекса "Нептун", потому что оккупанты были уверены, что у ВСУ нет специальных радаров, а обычный радар не должен был увидеть корабль, рассказали ракетчики ВСУ.

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Оксана Житнюк

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