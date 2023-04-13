Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня работника оборонно-промышленного комплекса. Этот день будет отмечаться каждый год 13 апреля – в годовщину потопления украинским "Нептуном" российского крейсера "Москва". Указ опубликован на сайте главы государства.
"13 апреля 2022 года украинская ракета – это была ракета "Нептун" – помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям. Это было первое применение нашей украинской противокорабельной ракеты в таких боевых условиях – и сразу историческое", – сказал Зеленский.
Он отметил, что именно поэтому этот день, 13 апреля, будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников ОПК.
- Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь на 14 апреля.
- Сейчас остатки флагмана ЧФ РФ находятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.
- По украинским данным, всего на крейсере проходили службу до 500 человек, из которых спасли только 58 человек.
- Российский крейсер зашел в зону поражения украинского ракетного комплекса "Нептун", потому что оккупанты были уверены, что у ВСУ нет специальных радаров, а обычный радар не должен был увидеть корабль, рассказали ракетчики ВСУ.
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