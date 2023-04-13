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День потопления крейсера "Москва" стал профессиональным праздником ОПК: указ Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 17:39
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня работника оборонно-промышленного комплекса. Этот день будет отмечаться каждый год 13 апреля – в годовщину потопления украинским "Нептуном" российского крейсера "Москва". Указ опубликован на сайте главы государства.

"13 апреля 2022 года украинская ракета – это была ракета "Нептун" – помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям. Это было первое применение нашей украинской противокорабельной ракеты в таких боевых условиях – и сразу историческое", – сказал Зеленский.

Он отметил, что именно поэтому этот день, 13 апреля, будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников ОПК.

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Оксана Житнюк
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