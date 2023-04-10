"Ждем подходящего момента". Резников анонсировал новый "сюрприз" для российских кораблей

Спустя почти год после уничтожения российского крейсера "Москва" Украина все еще не может рассказать всех деталей операции, потому что россияне еще не обо всем знают, и для их флота готовятся новые "сюрпризы". Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

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"Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я ознакомлен, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой – благодаря его усилиям и его команды это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть. Некоторые есть нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередную "бавовну", связанную с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", – сказал Резников.

Он также напомнил, что именно флагман РФ был потоплен всего дважды за историю существования российского флота – во время российско-японской войны возле острова Цусима в 1904 году и во время российско-украинской войны в 2022 году.

Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля.

Остатки флагмана ЧФ РФ находятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.

По украинским данным, всего на крейсере проходили службу до 500 человек, из которых спасли только 58 человек.

Российский крейсер зашел в зону поражения украинского ракетного комплекса "Нептун", потому что оккупанты были уверены, что у ВСУ нет специальных радаров, а обычный радар не должен был увидеть корабль, рассказали ракетчики ВСУ.

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Оксана Житнюк

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