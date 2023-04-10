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"Ждем подходящего момента". Резников анонсировал новый "сюрприз" для российских кораблей

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 20:04
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Спустя почти год после уничтожения российского крейсера "Москва" Украина все еще не может рассказать всех деталей операции, потому что россияне еще не обо всем знают, и для их флота готовятся новые "сюрпризы". Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

"Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я ознакомлен, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой – благодаря его усилиям и его команды это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть. Некоторые есть нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередную "бавовну", связанную с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", – сказал Резников.

Он также напомнил, что именно флагман РФ был потоплен всего дважды за историю существования российского флота – во время российско-японской войны возле острова Цусима в 1904 году и во время российско-украинской войны в 2022 году.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война Москва крейсер
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