Резников: HIMARS изменили ход игры, но россияне очень быстро учатся. Нужно удлинять руки

Дальнобойные ракетные установки HIMARS изменили ход игры в российско-украинской войне, однако россияне начали оттягивать свою инфраструктуру на большие дистанции, из-за чего у Украины сейчас есть потребность "удлинять руки". Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Delfi.

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"Россияне – враг, с которым очень трудно сражаться. Они очень быстро учатся. Вследствие этого меняется и тактика ведения боевых действий", – сказал Резников, комментируя потребности Украины при наращивании контрнаступательного потенциала.

Он подчеркнул, что с мая 2022-го Украина начала получать от партнеров "вещи, меняющие ход игры", – 155-мм артиллерийские системы. С середины года Украина получила вторую поддержку, "меняющую существенно все", – HIMARS и другие ракетные системы залпового огня.

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"Они позволили нам попадать в цели, находящиеся на расстоянии 80 км. Естественно, это дало нам возможность начать уничтожать их оружейные склады, склады с топливом и командные пункты. Это и был путь к успеху в направлении Харькова и Херсона. Они вынесли из этого урок и стали оттягивать всю эту свою инфраструктуру за 120 км", – сказал Резников.

Он отметил, что это в итоге затруднило логистику оккупантов, но ВСУ больше не могли поражать эти цели с помощью HIMARS и других систем.

"Возникла необходимость в поиске иных решений, способных удлинить наши руки. Именно поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашими партнерами, заявляя, что нам нужны новые вооружения и боеприпасы к ним, чтобы у нас была возможность поражать цели даже на расстоянии 120 или 150 км. Ну а мечта – поражать и на более 300 км", – сказал министр.

США не поставляют Украине ракеты большой дальности ATACMS, однако рассматривают другие варианты, которые позволят украинским войскам увеличить радиус действия на поле боя, заявил генерал Милли.

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Оксана Житнюк

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