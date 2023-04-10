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Резников о кабинете Залужного в первый день большой войны: Живое управление и много мата

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 10:36
Резников о кабинете Залужного в первый день большой войны: Живое управление и много мата - Фото
Валерий Залужный (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников рассказал об атмосфере в кабинете главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного в первый день большой войны. Об этом он сообщил в подкасте УП.

По его словам, он приехал в Минобороны утром 24 февраля 2022 года, где все уже были в боевой готовности, а в приемной Залужного уже руководили оборонительными действиями. 

Он отметил, что командование принимало доклады с разных мест и направлений. 

"Докладывают: То-то и то-то происходит, мы делаем то-то. Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту. Говорит: Можешь нанести поражение? Да, скоммуницируй. Шло реальное живое управление войсками", — сказал министр.

Резников заявил, что управление войсками осуществлялось через все средства — специальная связь, защищенные телефоны, а также обычные мессенджеры. 

"Была большая активизация, но в моей памяти не запечатлелось какого-то особого изменения, которое бы с Залужным случилось. Он был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как я с ним познакомился. Поэтому он таким и оставался", — заявил глава ведомства.

Он подчеркнул, что для главкома ничего не изменилось, так как он готовился к этой войне всю жизнь. 

"И вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность. Потому что ты видишь его, и Мойсюк такой же, Шаптала такой же — абсолютно спокойные. Ну, правда, много мата, конечно, было включено в команды. Когда шла команда "Стреляй!", то она звучала немного другими словами", — резюмировал Резников.

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война минобороны Валерий Залужный генштаб
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