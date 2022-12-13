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Помогла природа. В ВСУ рассказали, как нашли и потопили крейсер "Москва"

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 12:50
Помогла природа. В ВСУ рассказали, как нашли и потопили крейсер
Крейсер ''Москва'' (скриншот)

Российский крейсер "Москва" зашел в зону поражения украинского ракетного комплекса "Нептун", потому что оккупанты были уверены, что у ВСУ нет специальных радаров, а обычный радар не должен был увидеть корабль. Об этом на условиях анонимности рассказали Украинской правде ракетчики ВСУ.

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У Украины, по их словам, действительно нет загоризонтных радаров, сигнал от которых способен огибать землю. Обычный радар почти не видит цели дальше, чем за 18 км.

Однако 13 апреля, около 16:00, такой радар неожиданно показал цель, которая находилась в 120 км от берега. Объект был такого размера, что украинские военные пришли к выводу: в этом секторе Черного моря это мог быть только флагман ЧФ РФ "Москва".

По словам собеседников, украинским защитникам помогла природа.

Из-за того, что над морем стояли плотные тучи, сигнал от радара отражался от них к поверхности воды, а от воды – к облакам. "У нас на момент вторжения не было загоризонтных радаров, и Россия об этом знала. Но так как облака стояли очень низко и сигнала из этого коридора между водой и облаками некуда было деваться, то радар неожиданно добил до "Москвы", – сказал собеседник УП.

Россияне были настолько уверены в собственной недостижимости для украинских сил, что, как предполагают источники издания, вероятно, даже не активировали системы ПВО. 13 апреля крейсер неожиданно вошел в зону поражения украинских ракет "Нептун".

О том, что цель поражена, в ВСУ поняли, когда "Москва" дала полный вперед, чтобы скрыться за "вышки Бойко". В то же время к крейсеру с разных сторон начали двигаться четыре корабля, а из временно оккупированного Крыма к "Москве" вышел буксир.

Вадим Ребрина
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ВСУ нептун крейсер москва
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