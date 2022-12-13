Помогла природа. В ВСУ рассказали, как нашли и потопили крейсер "Москва"

Российский крейсер "Москва" зашел в зону поражения украинского ракетного комплекса "Нептун", потому что оккупанты были уверены, что у ВСУ нет специальных радаров, а обычный радар не должен был увидеть корабль. Об этом на условиях анонимности рассказали Украинской правде ракетчики ВСУ.

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У Украины, по их словам, действительно нет загоризонтных радаров, сигнал от которых способен огибать землю. Обычный радар почти не видит цели дальше, чем за 18 км.

Однако 13 апреля, около 16:00, такой радар неожиданно показал цель, которая находилась в 120 км от берега. Объект был такого размера, что украинские военные пришли к выводу: в этом секторе Черного моря это мог быть только флагман ЧФ РФ "Москва".

По словам собеседников, украинским защитникам помогла природа.

Из-за того, что над морем стояли плотные тучи, сигнал от радара отражался от них к поверхности воды, а от воды – к облакам. "У нас на момент вторжения не было загоризонтных радаров, и Россия об этом знала. Но так как облака стояли очень низко и сигнала из этого коридора между водой и облаками некуда было деваться, то радар неожиданно добил до "Москвы", – сказал собеседник УП.

Россияне были настолько уверены в собственной недостижимости для украинских сил, что, как предполагают источники издания, вероятно, даже не активировали системы ПВО. 13 апреля крейсер неожиданно вошел в зону поражения украинских ракет "Нептун".

О том, что цель поражена, в ВСУ поняли, когда "Москва" дала полный вперед, чтобы скрыться за "вышки Бойко". В то же время к крейсеру с разных сторон начали двигаться четыре корабля, а из временно оккупированного Крыма к "Москве" вышел буксир.

Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля.

Сейчас остатки флагмана ЧФ РФ находятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.

Российское министерство обороны признает гибель только одного военнослужащего, еще 27 "пропали без вести". По украинским данным, всего на крейсере проходили службу до 500 человек, из которых спасли только 58.

Вадим Ребрина

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