Помогла природа. В ВСУ рассказали, как нашли и потопили крейсер "Москва"
Российский крейсер "Москва" зашел в зону поражения украинского ракетного комплекса "Нептун", потому что оккупанты были уверены, что у ВСУ нет специальных радаров, а обычный радар не должен был увидеть корабль. Об этом на условиях анонимности рассказали Украинской правде ракетчики ВСУ.
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У Украины, по их словам, действительно нет загоризонтных радаров, сигнал от которых способен огибать землю. Обычный радар почти не видит цели дальше, чем за 18 км.
Однако 13 апреля, около 16:00, такой радар неожиданно показал цель, которая находилась в 120 км от берега. Объект был такого размера, что украинские военные пришли к выводу: в этом секторе Черного моря это мог быть только флагман ЧФ РФ "Москва".
По словам собеседников, украинским защитникам помогла природа.
Из-за того, что над морем стояли плотные тучи, сигнал от радара отражался от них к поверхности воды, а от воды – к облакам. "У нас на момент вторжения не было загоризонтных радаров, и Россия об этом знала. Но так как облака стояли очень низко и сигнала из этого коридора между водой и облаками некуда было деваться, то радар неожиданно добил до "Москвы", – сказал собеседник УП.
Россияне были настолько уверены в собственной недостижимости для украинских сил, что, как предполагают источники издания, вероятно, даже не активировали системы ПВО. 13 апреля крейсер неожиданно вошел в зону поражения украинских ракет "Нептун".
О том, что цель поражена, в ВСУ поняли, когда "Москва" дала полный вперед, чтобы скрыться за "вышки Бойко". В то же время к крейсеру с разных сторон начали двигаться четыре корабля, а из временно оккупированного Крыма к "Москве" вышел буксир.
- Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля.
- Сейчас остатки флагмана ЧФ РФ находятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.
- Российское министерство обороны признает гибель только одного военнослужащего, еще 27 "пропали без вести". По украинским данным, всего на крейсере проходили службу до 500 человек, из которых спасли только 58.
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