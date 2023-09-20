Командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра" при 59 бригаде ВСУ Роберт Броуди показал видео с российскими "зубами дракона" на запорожском направлении фронта: полосу с бетонными блоками пирамидальной формы для усложнения прорыва украинских танков и другой военной техники.
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В кадре видно, что линия обороны оккупантов – в три ряда блоков, расположенных в шахматном порядке.
По словам "Мадяра", такая линия с "зубами" высотой по грудь взрослого человека тянется на "сотни километров". Дроны подразделения летают на направлении плацдарма вокруг Работино и далее.
Видео снято 18 сентября.
Обычно недалеко за "зубами" проходит линия траншей/окопов с оборудованными позициями для противотанкистов и боевой техникой.
- Мощные фортификации на захваченном юге Украины противник начал усиленно возводить, когда оккупационным контингентом там командовал генерал Сергей Суровикин, из-за чего линии обороны врага у россиян называют "линией Суровикина".
- В конце лета 2023 года в ССО заявили, что РФ построила "сомнительные" укрепления на границе, "разокрали половину денег". Вот видео.
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