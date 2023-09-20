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"Мадяр" показал российские "зубы дракона" на запорожском фронте — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 14:28
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Командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра" при 59 бригаде ВСУ Роберт Броуди показал видео с российскими "зубами дракона" на запорожском направлении фронта: полосу с бетонными блоками пирамидальной формы для усложнения прорыва украинских танков и другой военной техники.

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В кадре видно, что линия обороны оккупантов – в три ряда блоков, расположенных в шахматном порядке.

По словам "Мадяра", такая линия с "зубами" высотой по грудь взрослого человека тянется на "сотни километров". Дроны подразделения летают на направлении плацдарма вокруг Работино и далее.

Видео снято 18 сентября.

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Обычно недалеко за "зубами" проходит линия траншей/окопов с оборудованными позициями для противотанкистов и боевой техникой.

Євген Пилипенко
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