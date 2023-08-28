РФ построила сомнительные укрепления на границе, разокрали половину денег, есть фото – ССО

Россияне построили бетонные укрепления из "пирамид" вдоль границы с Украиной, но их эффективность достаточно сомнительна, сообщает Центр национального сопротивления.

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В Белгородской области РФ за строительство укреплений отвечает местный губернатор Вячеслав Гладков, в результате на их строительство потратили 10 млрд рублей (примерно $105 млн), отмечает ЦНС.

По сообщениям местных жителей, переплата составила более 5 млрд рублей (около $52,8 млн), а эффективность "заграждений" сомнительна, пишет ведомство.

На фото есть так называемые "зубы дракона" – бетонные укрепления, имеющие высоту от 90 сантиметров до 1,2 метра.

Их используют, чтобы замедлить и направить бронетехнику противника в зоны поражения.

Такие "зубы дракона" оккупанты используют и на временно оккупированных территориях Украины.

На первом фото зубы дракона свалены кучей рядом с дорогой.

На второй фотографии укрепления лишь частично закрывают проезжую часть, перед ними вырыта яма.

3 августа украинские военные показали, как выглядит граница Украины с РФ в районе Сумской области. Россияне там обустроили "зубы дракона", а иногда даже сделали укрепления из бетона.

В мае появилось видео, на котором британский танк Challenger 2 уничтожает укрепление "зубы дракона", используемое оккупантами для обороны. Такие же танки Великобритания передала для ВСУ.

В июне заместитель министра обороны сообщила, что оккупанты возводят оборонные рубежи с помощью "зубов дракона" на подступах к временно оккупированному Крыму, так как рассматривают возможность отступления вглубь полуострова.

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