Росіяни збудували бетонні укріплення з "пірамід" уздовж кордону з Україною, але їх ефективність досить сумнівна, повідомляє Центр національного спротиву.

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У Бэлгородській області РФ за будівництво укріплень відповідає місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, у результаті на їх будівництво витратили 10 млрд рублів (приблизно $105 млн), зауважує ЦНС.

За повідомленнями місцевих мешканців, переплата склала понад 5 млрд рублів (близько $52,8 млн), а ефективність "загороджень" є сумнівною, пише відомство.

На фото є так звані "зуби дракона" – бетонні укріплення, що мають висоту від 90 сантиметрів до 1,2 метра.

Їх використовують, щоб уповільнити та спрямувати бронетехніку противника до зон ураження.

Такі "зуби дракона" окупанти використовують і на тимчасово окупованих територіях України.

На першому фото зуби дракона звалені до купи поряд з дорогою.

На другій світлині укріплення лише частково закривають проїжджу частину, перед ними вирито яму.

3 серпня українські військові показали, як виглядає кордон України з РФ у районі Сумської області. Росіяни там облаштували "зуби дракона", а подекуди навіть зробили укріплення з бетону.

У травні з'явилось відео, на якому британський танк Challenger 2 знищує укріплення "зуби дракона", яке окупанти використовують для оборони. Такі ж танки Велика Британія передала для ЗСУ.

У червні заступниця міністра оборони повідомила, що окупанти зводять оборонні рубежі за допомогою "зубів дракона" на підступах до тимчасово окупованого Криму, тому що розглядають можливість відступу вглиб півострова.

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