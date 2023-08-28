RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

РФ збудувала сумнівні укріплення на кордоні, розікрали половину грошей, є фото – ССО

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 13:30
РФ збудувала сумнівні укріплення на кордоні, розікрали половину грошей, є фото – ССО - Фото
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни збудували бетонні укріплення з "пірамід" уздовж кордону з Україною, але їх ефективність досить сумнівна, повідомляє Центр національного спротиву.

У Бэлгородській області РФ за будівництво укріплень відповідає місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, у результаті на їх будівництво витратили 10 млрд рублів (приблизно $105 млн), зауважує ЦНС.

За повідомленнями місцевих мешканців, переплата склала понад 5 млрд рублів (близько $52,8 млн), а ефективність "загороджень" є сумнівною, пише відомство.

На фото є так звані "зуби дракона" – бетонні укріплення, що мають висоту від 90 сантиметрів до 1,2 метра.

Їх використовують, щоб уповільнити та спрямувати бронетехніку противника до зон ураження.

Такі "зуби дракона" окупанти використовують і на тимчасово окупованих територіях України.

На першому фото зуби дракона звалені до купи поряд з дорогою.

На другій світлині укріплення лише частково закривають проїжджу частину, перед ними вирито яму.

Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

  • 3 серпня українські військові показали, як виглядає кордон України з РФ у районі Сумської області. Росіяни там облаштували "зуби дракона", а подекуди навіть зробили укріплення з бетону.
  • У травні з'явилось відео, на якому британський танк Challenger 2 знищує укріплення "зуби дракона", яке окупанти використовують для оборони. Такі ж танки Велика Британія передала для ЗСУ.
  • У червні заступниця міністра оборони повідомила, що окупанти зводять оборонні рубежі за допомогою "зубів дракона" на підступах до тимчасово окупованого Криму, тому що розглядають можливість відступу вглиб півострова.

Читайте також: Комбат "Магури" про лінію оборони РФ: Інженерна техніка прорубала ворожі мінні поля

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакордонкорупціязуби драконалінія оборониоборонні споруди
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 