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"Зуби дракона", бетон, але без особового складу. Як росіяни облаштували кордон – відео видео

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 19:25
Відео: ДПСУ
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Українські військовослужбовці показали, як виглядає кордон України з РФ в районі Сумської області. Росіяни там облаштували "зуби дракона", а подекуди навіть укріпились бетоном, йдеться в сюжеті Державної прикордонної служби.

 
Оператор БПЛА з позивним "Крук" показав відео з дрона, на якому видно російські укріплення на кордоні, зокрема "зуби дракона", частину з яких окупанти просто скинули до однієї купи й не розставляли. Однак є і ділянка облаштованої лінії оборони армії РФ.

"Роботи дуже масштабні, в деяких місцях спостерігали, що прямо заливають бетоном", – сказав "Крук", однак наголосив, що особового складу армії РФ на цих ділянках кордону українські військові не бачили.

У ДПСУ також повідомили, що через кордон регулярно переходять російські диверсійно-розвідувальні групи, а по території українських населених пунктів б’є російська авіація та артилерія.

  • Росіяни продовжують систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовують ДРГ, проте головком ЗСУ Залужний і начальник Генштабу Шаптала запевнили, що Сили оборони відстежують противника на півночі та готові дати гідну відсіч.

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Оксана Житнюк
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війнакордонДПСУСумиСумська областьзуби дракона
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