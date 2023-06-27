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"Готові дати гідну відсіч". Залужний і Шаптала приїхали у пункти військ на півночі: відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 20:30
Відео: Валерій Залужний
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Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ". На сторінці головнокомандувача ЗСУ опубліковано відео.

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Залужний наголосив, що росіяни продовжують систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовують диверсійно-розвідувальні групи.

"Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей. Відстежуємо противника на півночі, готові дати гідну відсіч", – запевнив головнокомандувач ЗСУ.

  • Наразі на півночі України, на кордоні з Білоруссю, не зафіксовано створення ударних угруповань, спроможних на наступ. Проте Росія використовує Білорусь для підготовки своїх військових. Надалі росіяни відправляються з білоруських полігонів воювати проти України.
  • Сьогодні білоруський диктатор Лукашенко заявив, що бойовики російської терористичної організації Група Вагнера навчатимуть білоруських військових.

Дивіться також: Рідкісні кадри. Залужний показав відео штабної роботи з начальником Генштабу Шапталою

Оксана Житнюк
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війнакордонГенштабВалерій ЗалужнийСергій Шапталапівніч
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