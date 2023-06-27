Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север". На странице главнокомандующего ВСУ опубликовано видео.
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Залужный отметил, что россияне продолжают систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяют диверсионно-разведывательные группы.
"Наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных способностей. Отслеживаем противника на севере, готовы дать достойный отпор", – заверил главнокомандующий ВСУ.
- На севере Украины, на границе с Беларусью, не зафиксировано создание ударных группировок, способных на наступление. Однако Россия использует Беларусь для подготовки своих военных. В дальнейшем россияне отправляются с беларуских полигонов воевать против Украины.
- Сегодня беларуский диктатор Лукашенко заявил, что боевики российской террористической организации Группа Вагнера будут учить беларуских военных.
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