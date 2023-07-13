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"Друзів там немає": Україна надійно мінує кордон з Білоруссю – Наєв

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 16:59
Протитанкові міни (Фото - Telеgram Новини КОС ЗСУ)

Сили оборони продовжують ставити інженерні та мінні загородження на кордоні України з Білоруссю. Про це сказав командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"Ми продовжуємо створювати інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Риємо протитанкові рови, мінуємо місцевість", – сказав Наєв.

За його словами, для запобігання проникненню ДРГ та перетину кордону ворожою бронетехнікою ставляться мінні поля. Тільки за останню декаду липня встановлено 30 протитанкових мінних полів та загороджень із використанням понад 5800 мін. Уздовж кордону обладнано близько 5 км траншей та 6,5 км протитанкових ровів. Споруджено 80 перекритих щілин, укриттів та позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.

"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання – зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною", – зазначає генерал.

Мінне поле (Фото – Telegram Новини КОС ЗСУ)

30 червня на засіданні Ставки Залужному і Наєву було доручено посилити Північний напрямок, що межує з Білоруссю.

  • 26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення вагнерівців. У ДПСУ та розвідки поки що немає таких даних. Секретар РНБО Данілов не вірить, що Лукашенко на це погодиться.
  • 1 липня Наєв заявив, що на той момент переміщень терористів Групи Вагнера та російської ядерної зброї в Білорусі не зафіксовано.

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Сергій Бережний
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