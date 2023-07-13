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"Друзей там нет": Украина надежно минирует границу с Беларусью – Наев

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 16:59
Противотанковые мины (Фото - Telegram Новости КОС ВСУ)

Силы обороны продолжают ставить инженерные и минные заграждения на границе Украины с Беларусью. Об этом сказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

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"Мы продолжаем строить инженерные заграждения непосредственно по государственной границе. Роем противотанковые рвы, минируем местность", – сказал Наев.

По его словам, для предупреждения проникновения ДРГ и пересечения границы вражеской бронетехникой ставятся минные поля. Только за последнюю декаду июля установлено 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5800 мин. Вдоль границы оборудовано около 5 км траншей и 6,5 км противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

"Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам еще долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача – сделать пограничную полосу для врага непроходимой", – отмечает генерал.

Минное поле (Фото – Telegram Новости КОС ВСУ)

30 июня на заседании Ставки Залужному и Наеву было поручено усилить граничащее с Беларусью Северное направление.

  • 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. У ГПСУ и разведки пока нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов не верит, что Лукашенко на это согласится.
  • 1 июля Наев заявил, что на тот момент перемещений террористов Группы Вагнера и российского ядерного оружия в Беларуси не зафиксировано. 

Смотрите также: В Беларуси строят палаточный лагерь. Вероятно, для вагнеровцев – спутниковые снимки

Сергей Бережной
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