Украинские военнослужащие показали, как выглядит граница Украины с РФ в районе Сумской области. Россияне там обустроили "зубы дракона", а местами даже укрепились бетоном, говорится в сюжете Государственной пограничной службы.

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Оператор БПЛА с позывным "Крук" показал видео с дрона, на котором видны российские укрепления на границе, в том числе "зубы дракона", часть из которых оккупанты просто сбросили в одну кучу и не расставляли. Однако есть и участок обустроенной линии обороны армии РФ.

"Работы очень масштабные, в некоторых местах наблюдали, что прямо заливают бетоном", – сказал "Крук", однако подчеркнул, что личного состава армии РФ на этих участках границы украинские военные не видели.

В ГПСУ также сообщили, что через границу регулярно переходят российские диверсионно-разведывательные группы, а по территории украинских населенных пунктов бьет российская авиация и артиллерия.

Россияне продолжают систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяют ДРГ, однако главком ВСУ Залужный и начальник Генштаба Шаптала заверили, что Силы обороны отслеживают противника на севере и готовы дать достойный отпор.

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