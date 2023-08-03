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"Зубы дракона", бетон, но без личного состава. Как россияне обустроили границу – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 19:25
Видео: ГНСУ
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Украинские военнослужащие показали, как выглядит граница Украины с РФ в районе Сумской области. Россияне там обустроили "зубы дракона", а местами даже укрепились бетоном, говорится в сюжете Государственной пограничной службы.

Оператор БПЛА с позывным "Крук" показал видео с дрона, на котором видны российские укрепления на границе, в том числе "зубы дракона", часть из которых оккупанты просто сбросили в одну кучу и не расставляли. Однако есть и участок обустроенной линии обороны армии РФ.

"Работы очень масштабные, в некоторых местах наблюдали, что прямо заливают бетоном", – сказал "Крук", однако подчеркнул, что личного состава армии РФ на этих участках границы украинские военные не видели.

В ГПСУ также сообщили, что через границу регулярно переходят российские диверсионно-разведывательные группы, а по территории украинских населенных пунктов бьет российская авиация и артиллерия.

  • Россияне продолжают систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяют ДРГ, однако главком ВСУ Залужный и начальник Генштаба Шаптала заверили, что Силы обороны отслеживают противника на севере и готовы дать достойный отпор.

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Оксана Житнюк
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войнаграницагпсусумская областьСумызубы дракона
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