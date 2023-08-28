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Комбат "Магури" про лінію оборони РФ: Інженерна техніка прорубала ворожі мінні поля

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 11:46
Комбат
Мирослав Галан (Скриншот з відео)

Окупанти мали понад рік на побудову "досить міцної" лінії оборони на тимчасово окупованому півдні України. Сили оборони за допомогою інженерної техніки "прорубали" проходи у ворожих мінних полях, заявив командир батальйону 47 бригади "Магура" Мирослав Галан. Про це він розповів в етері Радіо Свобода.

Журналістка запитала: чи вдалося ЗСУ прорвати "найміцнішу" лінію оборони окупантів.

"У противника було понад рік на те, щоб побудувати тут досить міцну лінію оборони. Мова йде про протитанкові та протипіхотні мінні поля. Та не просто про бліндажі з перекритими траншеями, а й заглиблені бетонні споруди", – сказав Галан.

Проте за допомогою інженерної техніки Сили оборони "прорубали" проходи у мінних полях росіян для української техніки та піхоти, що наступали на противника та рухались вперед, зазначив командир.

Він пояснив, що для побудови лінії оборони окупанти використовували інженерну техніку, відкопували траншеї та будували.

"Є інформація, що заливали бетоном підземні споруди, і ми їх бачили, саме ці підземні споруди бетонні", – зазначив Галан.

  • 28 серпня заступниця міністра оборони офіційно підтвердила звільнення населеного пункту Роботине на півдні бійцями Сил оборони. 
  • 22 серпня воїни бригади "Магура" з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.
  • 23 серпня бійці 47 бригади встановили державний прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку. 

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Артем Джеріпа
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