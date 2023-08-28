UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Комбат "Магуры" о линии обороны РФ: Инженерная техника прорубила вражеские минные поля

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 11:46
Комбат
Мирослав Галан (Скриншот с видео)

Оккупанты имели более года для построения "довольно крепкой" линии обороны на временно оккупированном юге Украины. Силы обороны с помощью инженерной техники "прорубили" проходы во вражеских минных полях, заявил командир батальона 47 бригады "Магура" Мирослав Галан. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

Журналистка спросила: удалось ли ВСУ прорвать "самую крепкую" линию обороны оккупантов.

"У противника было больше года на то, чтобы построить здесь достаточно прочную линию обороны. Речь идет о противотанковых и противопехотных минных полях. Но не просто о блиндажах с перекрытыми траншеями, но и углубленных бетонных сооружениях", – сказал Галан.

Однако с помощью инженерной техники Силы обороны "прорубили" проходы в минных полях россиян для украинской техники и пехоты, которые наступали на противника и двигались вперед, отметил командир.

Он объяснил, что для построения линии обороны оккупанты использовали инженерную технику, откапывали траншеи и строили.

"Есть информация, что заливали бетоном подземные сооружения, и мы их видели, именно эти подземные сооружения бетонные", – отметил Галан.

  • 28 августа заместитель министра обороны официально подтвердила освобождение населенного пункта Работино на юге бойцами Сил обороны.
  • 22 августа воины бригады "Магура" с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.
  • 23 августа бойцы 47 бригады установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении.

Читайте также: "Есть, красава!" Видео сбивания вертолета Ка-52 воинами 47 бригады под Работиным, эксклюзивное фото

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаконтрнаступлениенаступление ВСУ47 бригадалиния обороныМагураРаботино
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 