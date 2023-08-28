Комбат "Магуры" о линии обороны РФ: Инженерная техника прорубила вражеские минные поля

Оккупанты имели более года для построения "довольно крепкой" линии обороны на временно оккупированном юге Украины. Силы обороны с помощью инженерной техники "прорубили" проходы во вражеских минных полях, заявил командир батальона 47 бригады "Магура" Мирослав Галан. Об этом он рассказал в эфире Радио Свобода.

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Журналистка спросила: удалось ли ВСУ прорвать "самую крепкую" линию обороны оккупантов.

"У противника было больше года на то, чтобы построить здесь достаточно прочную линию обороны. Речь идет о противотанковых и противопехотных минных полях. Но не просто о блиндажах с перекрытыми траншеями, но и углубленных бетонных сооружениях", – сказал Галан.

Однако с помощью инженерной техники Силы обороны "прорубили" проходы в минных полях россиян для украинской техники и пехоты, которые наступали на противника и двигались вперед, отметил командир.

Он объяснил, что для построения линии обороны оккупанты использовали инженерную технику, откапывали траншеи и строили.

"Есть информация, что заливали бетоном подземные сооружения, и мы их видели, именно эти подземные сооружения бетонные", – отметил Галан.

28 августа заместитель министра обороны официально подтвердила освобождение населенного пункта Работино на юге бойцами Сил обороны.

22 августа воины бригады "Магура" с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.

23 августа бойцы 47 бригады установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении.

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