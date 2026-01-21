Віткофф і Кушнер 22 січня поїдуть до Москви для зустрічі з Путіним

За словами спецпредставника США, план із врегулювання повномасштабної війни нібито готовий на 90% і його обговорять з диктатором РФ

Стів Уіткофф та Джаред Кушнер (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

22 січня спецпредставники президента США Стів Віткофф и Джаред Кушнер вирушать до Росії для переговорів із диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив Віткофф на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Bloomberg.

"Росіяни запросили нас приїхати, і це з їхнього боку дуже важлива заява. Ми з Джаредом поїдемо в четвер увечері і прибудемо в Москву пізно вночі", – сказав він.

За словами Віткоффа, Дональд Трамп як і раніше, зосереджений на мирній угоді і це нібито "дуже важлива частина його програми". Перед візитом до Москви 21 січня представники США мають намір зустрітися з українською делегацією. Потім Віткофф поїде в Об'єднані Арабські Емірати для участі в "робочих групах".

"Українці заявили, що ми виконали 90% роботи, і я з ними згоден. Насправді, я думаю, що ми досягли ще більш значних успіхів. Я думаю, що всі залучені в процес і хочуть, щоб мирна угода була досягнута", – сказав спецпредставник Трампа.