Віткофф і Кушнер 22 січня поїдуть до Москви для зустрічі з Путіним
22 січня спецпредставники президента США Стів Віткофф и Джаред Кушнер вирушать до Росії для переговорів із диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив Віткофф на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Bloomberg.
"Росіяни запросили нас приїхати, і це з їхнього боку дуже важлива заява. Ми з Джаредом поїдемо в четвер увечері і прибудемо в Москву пізно вночі", – сказав він.
За словами Віткоффа, Дональд Трамп як і раніше, зосереджений на мирній угоді і це нібито "дуже важлива частина його програми". Перед візитом до Москви 21 січня представники США мають намір зустрітися з українською делегацією. Потім Віткофф поїде в Об'єднані Арабські Емірати для участі в "робочих групах".
"Українці заявили, що ми виконали 90% роботи, і я з ними згоден. Насправді, я думаю, що ми досягли ще більш значних успіхів. Я думаю, що всі залучені в процес і хочуть, щоб мирна угода була досягнута", – сказав спецпредставник Трампа.
- Попередні переговори Віткоффа і Путіна відбулися 2 грудня 2025 року. Вони тривали майже п'ять годин. А за день до цього представники США поспілкувалися із Зеленським і європейцями.
- 20 січня 2026 року, після чотирьох років бойкоту Росії, спецпосланець Путіна Дмитрієв прибув на економічний форум у Давос. Планувалося, що він зустрінеться з представниками США.
