Після чотирьох років бойкотування Росії спецпосланець Путіна прибув на економічний форум у Давос

Кирило Дмитрієв (Фото: Sergei Savostyanov/EPA)

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв повідомив, що прибув у швейцарський Давос. Про це він написав у соціальній мережі X.

"Прибув до Давосу", – написав він, додавши до повідомлення емодзі у вигляді "голуба миру".

До повідомлення Дмитрієв додав ілюстрацію. У її верхній частині зображені нібито політичні лідери, котрі сидять навколо охопленого вогнем земного шару, а у нижній – "постапокаліптичний світ". Підпис на картинці: "Давос. Місце, де глобалізатори обговорюють колапс глобалізму. Це кінець їх нового мирового порядку?".

Представник російського диктатора відвідує Всесвітній економічний форум у Давосі вперше за чотири роки – від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 8 березня 2022 року речниця ВЕФ Аманда Руссо заявила виданню Politico, що форум заморозив відносини з Росією та призупинив стратегічне партнерство з російськими підприємцями.

"Ми не взаємодіємо з жодною особою, яка потрапила під санкції, і заморозили всі відносини з російськими організаціями", – сказала вона тоді.

У той же час ВЕФ "залишив відкритою можливість виступати посередником між Росією та Україною після завершення активного конфлікту", писало видання і зазначало, що засновник Форуму Клаус Шваб "пишається тим, що робить свою щорічну зустріч у Давосі відкритою для всіх охочих, зокрема через особисті стосунки з Путіним, що сягають початку 1990-х років".