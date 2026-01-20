Після чотирьох років бойкотування Росії спецпосланець Путіна прибув на економічний форум у Давос
Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв повідомив, що прибув у швейцарський Давос. Про це він написав у соціальній мережі X.
"Прибув до Давосу", – написав він, додавши до повідомлення емодзі у вигляді "голуба миру".
До повідомлення Дмитрієв додав ілюстрацію. У її верхній частині зображені нібито політичні лідери, котрі сидять навколо охопленого вогнем земного шару, а у нижній – "постапокаліптичний світ". Підпис на картинці: "Давос. Місце, де глобалізатори обговорюють колапс глобалізму. Це кінець їх нового мирового порядку?".
Представник російського диктатора відвідує Всесвітній економічний форум у Давосі вперше за чотири роки – від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 8 березня 2022 року речниця ВЕФ Аманда Руссо заявила виданню Politico, що форум заморозив відносини з Росією та призупинив стратегічне партнерство з російськими підприємцями.
"Ми не взаємодіємо з жодною особою, яка потрапила під санкції, і заморозили всі відносини з російськими організаціями", – сказала вона тоді.
У той же час ВЕФ "залишив відкритою можливість виступати посередником між Росією та Україною після завершення активного конфлікту", писало видання і зазначало, що засновник Форуму Клаус Шваб "пишається тим, що робить свою щорічну зустріч у Давосі відкритою для всіх охочих, зокрема через особисті стосунки з Путіним, що сягають початку 1990-х років".
- 19 січня Reuters повідомило, що Дмитрієв відвідає Давос, а журналіст Axios зазначив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проведуть з ним зустріч щодо припинення війни Росії в Україні.
- 20 січня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україну запросили до Ради миру щодо врегулювання у секторі Гази, започаткованої Трампом, зазначивши, що Україну та Росію складно уявити разом.
Коментарі (0)