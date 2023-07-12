Макрон вважає, що Ізраїлю слід надавати більше військової допомоги Україні

Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що Ізраїлю слід надавати більше військової допомоги Україні. Про це французький лідер сказав під час саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Голос Америки .

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На запитання журналістів, чи Ізраїль мав би збільшити допомогу Україні, Макрон відповів ствердно.

"Так, ми сподівалися б, що Ізраїль візьме більше участі в питанні України. Є й інші країни ООН, які вірять у демократичні цінності, але не надали багато обладнання. Ми сподіваємося, що в наступні місяці ці країни зможуть змінити ставлення і робитимуть більше" – сказав Макрон.

Президент Франції додав, що союзники з НАТО також мають робити більше для України, зокрема зараз під час контрнаступу.

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