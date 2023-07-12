RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Макрон вважає, що Ізраїлю слід надавати більше військової допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 22:27
Макрон вважає, що Ізраїлю слід надавати більше військової допомоги Україні - Фото
Еммануель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що Ізраїлю слід надавати більше військової допомоги Україні. Про це французький лідер сказав під час саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє Голос Америки .

На запитання журналістів, чи Ізраїль мав би збільшити допомогу Україні, Макрон відповів ствердно.

"Так, ми сподівалися б, що Ізраїль візьме більше участі в питанні України. Є й інші країни ООН, які вірять у демократичні цінності, але не надали багато обладнання. Ми сподіваємося, що в наступні місяці ці країни зможуть змінити ставлення і робитимуть більше" – сказав Макрон.

Президент Франції додав, що союзники з НАТО також мають робити більше для України, зокрема зараз під час контрнаступу.

Читайте також: Зеленський про відносини з Ізраїлем: Прем'єр-міністри різні – результат однаковий

Читайте також: "Зради Байдена та Шольца не буде". Що везе Зеленський з Вільнюса

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Еммануель МакронІзраїльвійськова допомогавійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 