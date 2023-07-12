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Зеленський про відносини з Ізраїлем: Прем’єр-міністри різні – результат однаковий

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 19:48
Зеленський про відносини з Ізраїлем: Прем’єр-міністри різні – результат однаковий - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)

Прем’єр-міністри в Ізраїлі змінюються, однак це не дає якогось результату для відносин цієї держави з Україною. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі.

Журналіст запитав Зеленського, чи очікує він на зміни у відносинах з Ізраїлем, чи сподівається на надання військової допомоги та чи запросив би до Києва прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, адже він є одним із небагатьох лідерів, який не відвідував Україну від початку повномасштабного вторгнення.

У відповідь Зеленський нагадав, що вже запрошував Нетаньягу приїхати до столиці України.

"Я запрошував в Україну і двох інших прем’єр-міністрів, які були до пана Нетаньягу. Поки що прем’єр-міністри різні – результат однаковий", – сказав Зеленський.

Коментуючи запит України на ізраїльський "Залізний купол" та інші системи протиповітряної оборони, Зеленський сказав, що Київ просив про них на початку повномасштабної війни, але вийшло "приблизно так само, як із прем’єр-міністрами".

"Місяці пройшли – поки що результату немає. На жаль", – підсумував Зеленський.

  • Наприкінці червня Нетаньягу відкинув заклики деяких вашингтонських законодавців та українських чиновників приєднатися до зусиль Заходу щодо озброєння України, зокрема схвалити передання системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

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Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийІзраїльБіньямін Нетаньягу
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