Прем'єр Ізраїлю відкинув пропозиції озброїти Україну "Залізним куполом"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув заклики деяких вашингтонських законодавців та українських чиновників приєднатися до зусиль Заходу щодо озброєння України, зокрема схвалити передання системи протиповітряної оборони "Залізний купол". Про це він сказав у коментарі Wall Street Journal.

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Він сказав, що стурбований тим, що ізраїльська зброя може бути захоплена на полі бою в Україні й зрештою потрапить до рук іранців, які останніми місяцями встановили тісніші військові відносини з Росією.

Нетаньягу сказав, що Ізраїль не може дозволити США надати Україні систему "Залізний купол", розроблену спільно зі Штатами.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав побоювання з приводу того, що зброя нібито потрапить до рук Ірану, "повністю вигаданими та спекулятивними припущеннями".

Міністр оборони Резніков минулого року говорив, що "Залізний купол" не буде ефективним в Україні – він не захищає від крилатих та балістичних ракет.

Кілька днів тому сенатори США Кріс Ван Голлен та Ліндсі Грем закликали комітет Сенату у справах збройних сил сприяти зміцненню ППО України, зокрема, системами ПРО "Залізний купол". Сенатори не просять Ізраїль віддавати свої батареї ПРО, а хочуть, щоб країна дозволила США передати американські системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат прокоментував LIGA.net лист сенаторів, жартома запропонувавши "взяти" у США замість "Залізного купола" новітній комплекс ППО "Праща Давида", який ще називають "Чарівною паличкою".

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