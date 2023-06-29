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Премьер Израиля отверг предложения вооружить Украину "Железным куполом"

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 10:33
Премьер Израиля отверг предложения вооружить Украину
Работа системы ПРО Железный купол (фото - ЕРА)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины, в частности одобрить передачу системы противовоздушной обороны "Железный купол". Об этом он сказал в комментарии Wall Street Journal.

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Он сказал, что обеспокоен тем, что израильское оружие может быть захвачено на поле боя в Украине и в итоге попадет в руки иранцев, которые в последние месяцы установили более тесные военные отношения с Россией. 

Нетаньяху сказал, что Израиль не может разрешить США предоставить Украине систему "Железный купол", разработанную совместно со Штатами.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал опасения по поводу того, что оружие якобы попадет в руки Ирана, "полностью вымышленными и спекулятивными предположениями".

  • Министр обороны  Резников в прошлом году говорил, что "Железный купол" не будет эффективным в Украине – он не защищает от крылатых и баллистических ракет.
  • Несколько дней назад сенаторы США Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали комитет Сената по делам вооруженных сил содействовать укреплению ПВО Украины, в том числе системами ПРО "Железный купол". Сенаторы не просят Израиль отдавать свои батареи ПРО, а хотят, чтобы страна разрешила США передать американские системы.
  • Спикер Воздушных сил Игнат прокомментировал LIGA.net письмо сенаторов, в шутку предложив "взять" у США вместо "Железного купола" новейший комплекс ПВО "Праща Давида", который еще называют "Волшебной палочкой".

Читайте также: Резников о том, почему Израиль не дает оружие: Достаточно пророссийского населения, держат баланс

Оксана Житнюк
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Биньямин НетаньяхуИзраильпвоЖелезный купол
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