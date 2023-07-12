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Зеленский об отношениях с Израилем: Премьер-министры разные – результат одинаковый

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 19:48
Зеленский об отношениях с Израилем: Премьер-министры разные – результат одинаковый - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Премьер-министры в Израиле меняются, однако это не дает результата для отношений этого государства с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.

Журналист спросил Зеленского, ожидает ли он изменений в отношениях с Израилем, надеется ли на оказание военной помощи и пригласил ли бы он в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так как он является одним из немногих лидеров, который не посещал Украину с начала полномасштабного вторжения.

В ответ Зеленский напомнил, что уже приглашал Нетаньяху приехать в столицу Украины.

"Я приглашал в Украину и двух других премьер-министров, которые были до господина Нетаньяху. Пока что премьер-министры разные – результат одинаковый", – сказал Зеленский.

Комментируя запрос Украины на израильский "Железный купол" и другие системы противовоздушной обороны, Зеленский сказал, что Киев просил о них в начале полномасштабной войны, но вышло "приблизительно так же, как с премьер-министрами".

"Месяцы прошли – пока результата нет. К сожалению", – подытожил Зеленский.

  • В конце июня Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины, в частности одобрить передачу системы противовоздушной обороны "Железный купол".

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Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраиль
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