Макрон считает, что Израилю следует оказывать больше военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Израилю следует оказывать больше военной помощи Украине. Об этом французский лидер сказал во время саммита НАТО в Вильнюсе, передает Голос Америки.

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На вопрос журналистов, должен ли Израиль увеличить помощь Украине, Макрон ответил утвердительно.

"Да, мы бы надеялись, что Израиль примет больше участия в вопросе Украины. Есть и другие страны ООН, которые верят в демократические ценности, но не предоставили много оборудования. Мы надеемся, что в последующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше", – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что союзники по НАТО также должны делать больше для Украины, в частности, сейчас, во время контрнаступления.

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