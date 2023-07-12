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Макрон считает, что Израилю следует оказывать больше военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 22:27
Макрон считает, что Израилю следует оказывать больше военной помощи Украине - Фото
Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Израилю следует оказывать больше военной помощи Украине. Об этом французский лидер сказал во время саммита НАТО в Вильнюсе, передает Голос Америки.

На вопрос журналистов, должен ли Израиль увеличить помощь Украине, Макрон ответил утвердительно.

"Да, мы бы надеялись, что Израиль примет больше участия в вопросе Украины. Есть и другие страны ООН, которые верят в демократические ценности, но не предоставили много оборудования. Мы надеемся, что в последующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше", – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что союзники по НАТО также должны делать больше для Украины, в частности, сейчас, во время контрнаступления.

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Наталья Медведева
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Эммануэль МакронИзраильвоенная помощьвойна
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