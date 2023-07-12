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Союзники нібито сказали Зеленському, що "треба охолонути" після критики на адресу НАТО – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 23:33
Союзники нібито сказали Зеленському, що
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Перед самітом НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський розкритикував партнерів за нерішучість у питанні членства України. Агенція Bloomberg з посиланням на анонімне джерело стверджує, ніби ввечері у перший день саміту партнери сказали Зеленському, що "треба охолонути".

Видання пише, що повідомлення Зеленського нібито розлютило партнерів, які "спрямували на мільярди доларів зброї та допомоги для захисту України від російського вторгнення".

Стверджується, що США не отримали "жодного попередження" до того, як Зеленський "розв’язав свою атаку в соціальних мережах".

Одна з присутніх на вечері осіб повідомила виданню, що інші лідери передали Зеленському "чітке повідомлення" після того, як президент США повернувся до свого готелю.

Зеленському нібито сказали, що "треба охолонути й подивитися на повний пакет".

Зрештою, пише агенція, президент отримав оновлені зобов'язання щодо можливого членства та нових гарантій безпеки від країн Великої сімки (G7).

Водночас повідомлення Зеленського проникло далі наступного дня саміту, пише Bloomberg.

Зокрема, на нього відреагував міністр оборони Великої Британії Воллес, який заявив, що українці мають більше дякувати союзникам за допомогу. Того ж дня йому відповів президент України.

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Артем Джеріпа
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