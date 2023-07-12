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Bloomberg: Союзники якобы сказали Зеленскому, что "надо остыть" после критики в адрес НАТО

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 23:33
Bloomberg: Союзники якобы сказали Зеленскому, что
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Перед саммитом НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский подверг критике партнеров за нерешительность в вопросе членства Украины. Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник утверждает, что вечером в первый день саммита партнеры сказали Зеленскому, что "надо остыть".

Издание пишет, что сообщение Зеленского якобы разозлило партнеров, которые "направили на миллиарды долларов оружия и помощи для защиты Украины от российского вторжения".

Утверждается, что США не получили "никакого предупреждения" до того, как Зеленский "развязал свою атаку в социальных сетях".

Один из присутствующих на ужине лиц сообщил изданию, что другие лидеры передали Зеленскому "четкое сообщение" после того, как президент США вернулся в свою гостиницу.

Зеленскому якобы сказали, что "надо остыть и посмотреть на полный пакет".

В конце концов, пишет агентство, президент получил обновленные обязательства по возможному членству и новым гарантиям безопасности от стран Большой семерки (G7).

В то же время сообщение Зеленского проникло дальше на следующий день саммита, пишет Bloomberg.

В частности, на него отреагировал министр обороны Великобритании Уоллес, заявив, что украинцы должны больше благодарить союзников за помощь. В тот же день ему ответил президент Украины. 

Смотрите также: Час и двадцать минут: Байден пошутил о вступлении Украины в НАТО после войны

Артём Джерипа
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