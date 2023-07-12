Bloomberg: Союзники якобы сказали Зеленскому, что "надо остыть" после критики в адрес НАТО
Перед саммитом НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский подверг критике партнеров за нерешительность в вопросе членства Украины. Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник утверждает, что вечером в первый день саммита партнеры сказали Зеленскому, что "надо остыть".
Издание пишет, что сообщение Зеленского якобы разозлило партнеров, которые "направили на миллиарды долларов оружия и помощи для защиты Украины от российского вторжения".
Утверждается, что США не получили "никакого предупреждения" до того, как Зеленский "развязал свою атаку в социальных сетях".
Один из присутствующих на ужине лиц сообщил изданию, что другие лидеры передали Зеленскому "четкое сообщение" после того, как президент США вернулся в свою гостиницу.
Зеленскому якобы сказали, что "надо остыть и посмотреть на полный пакет".
В конце концов, пишет агентство, президент получил обновленные обязательства по возможному членству и новым гарантиям безопасности от стран Большой семерки (G7).
В то же время сообщение Зеленского проникло дальше на следующий день саммита, пишет Bloomberg.
В частности, на него отреагировал министр обороны Великобритании Уоллес, заявив, что украинцы должны больше благодарить союзников за помощь. В тот же день ему ответил президент Украины.
- 11-12 июля состоялся саммит НАТО в Вильнюсе. LIGA.net вела онлайн-хронику с самыми главными событиями этого мероприятия.
- В первый день президент США пропустил ужин с государствами-членами и партнерами НАТО из-за официальных дел, подготовки к "большой речи".
- В последний день саммита страны Большой семерки (G7) приняли декларацию о поддержке Украины, в которую вошли гарантии безопасности.
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