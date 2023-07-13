Саммит НАТО. Украина получит военную помощь от партнеров на 1,5 млрд евро – Резников

В результате саммита НАТО Украина получит от международных партнеров военную помощь более чем на 1,5 млрд евро. В частности, речь идет о минимум семи пакетах военной помощи, в которую вошли дальнобойные ракеты, ПВО, бронетехника и дроны. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Германия передает Украине новый пакет помощи на сумму 700 млн евро.

В него входят: 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системы ПВО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, 20000 155-мм артиллерийских снарядов, 5000 дымовых снарядов.

Австралия передает Украине 30 БТР Bushmaster.

Военная помощь от Норвегии составит 1000 микродронов Black Hornet, пакет поддержки NASAMS (2 дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запчасти).

Также государство увеличило размер бюджета военной помощи Украине с $240 до $930 млн.

Резников отмечает, что сейчас есть договоренности с Норвегией об усилении возможностей ПВО и артиллерии.

Великобритания передаст Украине более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи на ремонт техники на 64,7 млн долларов.

Франция предоставит дальнобойные ракеты SCALP и дополнительное инженерное оборудование для разминирования.

С Нидерландами была достигнута договоренность о начале обучения украинских пилотов на F-16, а также о вкладе государства в усиление возможностей украинского ПВО и артиллерии.

Канада предоставляет Украине $410 млн нового финансирования и проект для поддержки Украины и усиления трансатлантической безопасности. Также речь идет об усилении ВСУ бронетехникой.

"Встречи в Вильнюсе были очень продуктивными", – подытожил Резников.

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