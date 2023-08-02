Зеленський про нічну атаку дронів: Росія знову била по зерну, захищаємось на максимумі

Нічною атакою "шахедів" російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці, заявив президент Володимир Зеленський.

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"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів", – написав Зеленський.

За його словами, атака обійшлася без жертв, проте є пошкодження, найістотніші – на півдні країни.

"Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці... Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", – заявив президент.

У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.

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