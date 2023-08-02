Зеленський про нічну атаку дронів: Росія знову била по зерну, захищаємось на максимумі
Нічною атакою "шахедів" російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці, заявив президент Володимир Зеленський.
"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів", – написав Зеленський.
За його словами, атака обійшлася без жертв, проте є пошкодження, найістотніші – на півдні країни.
"Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці... Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", – заявив президент.
У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Окрім Києва, за попередніми даними, атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. У той же день Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.
- Протягом наступних днів Росія почала завдавати масованих ударів дронами та ракетами по містах на півдні України. Зокрема, в ніч проти 23 липня країна-терорист завдала масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
- Вночі 27 липня країна-терорист РФ вдарила ракетами "Калібр" по порту на Одещині. Внаслідок цього загинув місцевий житель.
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