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Зеленский о ночной атаке дронов: Россия снова била по зерну, защищаемся на максимуме

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 09:17
Зеленский о ночной атаке дронов: Россия снова била по зерну, защищаемся на максимуме - Фото
Владимир Зеленский (Фото - EPA)

Ночной атакой "шахедов" российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности, заявил президент Владимир Зеленский

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"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов", – написал Зеленский.

По его словам, атака обошлась без жертв, однако есть повреждения, самые существенные – на юге страны.

"Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности... Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы – это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", – заявил президент.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.

Читайте также: Мировая продовольственная система подорвана, РФ нужно вернуть в зерновое соглашение – генсек ООН

Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийатака дроновзерновое соглашение
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