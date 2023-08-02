Зеленский о ночной атаке дронов: Россия снова била по зерну, защищаемся на максимуме

Ночной атакой "шахедов" российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности, заявил президент Владимир Зеленский.

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"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов", – написал Зеленский.

По его словам, атака обошлась без жертв, однако есть повреждения, самые существенные – на юге страны.

"Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности... Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы – это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", – заявил президент.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.

В течение следующих дней Россия начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины. В частности, в ночь на 23 июля страна-террорист нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

Ночью 27 июля страна-террорист РФ ударила ракетами "Калибр" по порту в Одесской области. В результате погиб местный житель.

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