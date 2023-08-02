Зеленский о ночной атаке дронов: Россия снова била по зерну, защищаемся на максимуме
Ночной атакой "шахедов" российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности, заявил президент Владимир Зеленский.
"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов", – написал Зеленский.
По его словам, атака обошлась без жертв, однако есть повреждения, самые существенные – на юге страны.
"Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности... Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы – это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", – заявил президент.
В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, по предварительным данным, был атакован Измаил на юге Одесской области.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- В течение следующих дней Россия начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины. В частности, в ночь на 23 июля страна-террорист нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
- Ночью 27 июля страна-террорист РФ ударила ракетами "Калибр" по порту в Одесской области. В результате погиб местный житель.
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