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Воздушные силы: Ночью Россия атаковала "шахедами" сразу с трех направлений – карта

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 16:32
Воздушные силы: Ночью Россия атаковала
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Особенностью ночной российской атаки "шахедами" было то, что оккупанты запускали дроны сразу с трех разных направлений, тогда как обычно это одно или два направления. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Ночная атака, ее особенность заключалась в том, что пуски "шахедов" были сразу с трех направлений. Обычно враг использует одно или два направления", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что, как правило, РФ запускает дроны из Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Также часто беспилотники запускаются из Брянской области с аэродрома Сеща.

Этой ночью, по словам Игната, оккупанты совершали пуски из Курской области, с полигона Чауда во временно оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска.

Воздушные силы: Ночью Россия атаковала "шахедами" сразу с трех направлений – карта

  • В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, россияне атаковали Измаил на юге Одесской области.
  • Смотрите фото последствий попадания в админздание в Киеве.

Читайте также: Зеленский о ночной атаке дронов: Россия снова била по зерну, защищаемся на максимуме

Оксана Житнюк
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