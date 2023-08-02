Воздушные силы: Ночью Россия атаковала "шахедами" сразу с трех направлений – карта

Особенностью ночной российской атаки "шахедами" было то, что оккупанты запускали дроны сразу с трех разных направлений, тогда как обычно это одно или два направления. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Ночная атака, ее особенность заключалась в том, что пуски "шахедов" были сразу с трех направлений. Обычно враг использует одно или два направления", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что, как правило, РФ запускает дроны из Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Также часто беспилотники запускаются из Брянской области с аэродрома Сеща.

Этой ночью, по словам Игната, оккупанты совершали пуски из Курской области, с полигона Чауда во временно оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска.

В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Кроме Киева, россияне атаковали Измаил на юге Одесской области.

Смотрите фото последствий попадания в админздание в Киеве.

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