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Росія модернізує "шахеди" і хоче вдосконалити КАБи – Повітряні сили ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 18:08
Росія модернізує
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Росія модернізує дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва, а також планує вдосконалити керовані авіаційні бомби, якими регулярно атакує Україну. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що вже фактично рік окупанти застосовують проти України "шахеди", і протягом цього часу противник "дещо модернізує" ці дрони, роблячи їх менш помітними для українських радіолокаційних систем.

Він також не виключив, що, можливо, є й ще якісь модернізації, які покращують тактико-технічні можливості цих БпЛА.

Відповідаючи на запитання щодо модернізації КАБів, Ігнат сказав, що керована авіабомба вже сама по собі є переробленою: "Із звичайної фугасної авіаційної бомби зробили керовану, тобто збільшили їй радіус застосування, щоб не входив в зону ураження ворожий винищувач".

Він зазначив, що такими КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км, вражаючи українські позиції.

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"Так, вони хочуть їх модернізувати – можливо, ще їхні блоки керування, GPS-навігацію, щоб вона (авіабомба. – Ред.) була більш влучною. Ми бачимо, ці бомби вже не перший місяць застосовуються, і влучність їхня не є високою", – сказав Ігнат, додавши, що "ворог бере кількістю".

  • Повітряні сили ЗСУ прогнозують, що під час наступного опалювального сезону Росія зосередиться на атаках української території дронами, а не ракетами.
  • Генерал Наєв заявив, що Україна готується до нових атак РФ на критичну інфраструктуру під час майбутнього опалювального сезону, і цієї зими засобів ППО уже буде більше, тому ефективність протистояння атакам РФ теж буде вищою.
Оксана Житнюк
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війнадронповітряні силиЮрій ІгнатShahedShahed-136шахедкаб
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