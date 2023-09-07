Наєв про підготовку до російських атак взимку: ППО стало більше, ефективність буде вищою

Україна готується до нових атак РФ на критичну інфраструктуру під час майбутнього опалювального сезону, і цієї зими засобів протиповітряної оборони в українських військ уже буде більше, ніж минулої. Про це повідомив Reuters командувач об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв.

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Він розповів, що одна система Gepard збила п'ять "шахедів" з моменту її першого застосування місяць тому – показник успіху становив 100%.

"Ми розуміємо, що противник не відмовився від своїх злочинних намірів завдати удару по критично важливих об'єктах інфраструктури і завдати шкоди Україні та її економіці", – заявив Наєв.

Однак, за його словами, минулої зими Україна мала менше систем ППО.

"Тепер нам дали більше, і ефективність буде кращою", – сказав він.

За оцінками військових аналітиків, "шахеди" коштують близько $20 000, але постачені Заходом ракети ППО, які Україна використовувала минулої зими, коштують набагато більше.

Але, за словами Наєва, один постріл із Gepard коштує менше $1000, що робить ці системи більш рентабельними.

21 липня представник ГУР Юсов повідомив, що в РФ продовжують виробляти ракети, але це вже зовсім не ті обсяги, які були раніше, і зараз РФ не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.

Повітряні сили ЗСУ прогнозують, що під час наступного опалювального сезону Росія зосередиться на атаках української території дронами, а не ракетами.

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