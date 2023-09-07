Наев о подготовке к российским атакам зимой: ПВО стало больше, эффективность будет выше

Украина готовится к новым атакам РФ на критическую инфраструктуру во время предстоящего отопительного сезона, и этой зимой средств противовоздушной обороны у украинских войск уже будет больше, чем прошлой. Об этом сообщил Reuters командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

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Он рассказал, что одна система Gepard сбила пять "шахедов" с момента ее первого применения месяц назад – показатель успеха составил 100%.

"Мы понимаем, что противник не отказался от своих преступных намерений нанести удар по критически важным объектам инфраструктуры и нанести ущерб Украине и ее экономике", – заявил Наев.

Однако, по его словам, прошлой зимой у Украины было меньше систем ПВО.

"Теперь нам дали больше, и эффективность будет лучше", – сказал он.

По оценкам военных аналитиков, "шахеды" стоят около $20 000, но поставленные Западом ракеты ПВО, которые Украина использовала прошлой зимой, стоят во много раз больше.

Но, по словам Наева, один выстрел из Gepard стоит менее $1000, что делает эти системы более рентабельными.

21 июля представитель ГУР Юсов сообщил, что в РФ продолжают производить ракеты, но это уже совсем не те объемы, которые были раньше, и в настоящее время РФ не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал.

Воздушные силы ВСУ прогнозируют, что во время предстоящего отопительного сезона Россия сосредоточится на атаках украинской территории дронами, а не ракетами.

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