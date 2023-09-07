UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наев о подготовке к российским атакам зимой: ПВО стало больше, эффективность будет выше

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 17:29
Наев о подготовке к российским атакам зимой: ПВО стало больше, эффективность будет выше - Фото
ВСУ Gepard ведет огонь (фото — Jacob Bradford @ DoD VI)

Украина готовится к новым атакам РФ на критическую инфраструктуру во время предстоящего отопительного сезона, и этой зимой средств противовоздушной обороны у украинских войск уже будет больше, чем прошлой. Об этом сообщил Reuters командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев.

Он рассказал, что одна система Gepard сбила пять "шахедов" с момента ее первого применения месяц назад – показатель успеха составил 100%.

"Мы понимаем, что противник не отказался от своих преступных намерений нанести удар по критически важным объектам инфраструктуры и нанести ущерб Украине и ее экономике", – заявил Наев.

Однако, по его словам, прошлой зимой у Украины было меньше систем ПВО.

"Теперь нам дали больше, и эффективность будет лучше", – сказал он.

По оценкам военных аналитиков, "шахеды" стоят около $20 000, но поставленные Западом ракеты ПВО, которые Украина использовала прошлой зимой, стоят во много раз больше.

Но, по словам Наева, один выстрел из Gepard стоит менее $1000, что делает эти системы более рентабельными.

  • 21 июля представитель ГУР Юсов сообщил, что в РФ продолжают производить ракеты, но это уже совсем не те объемы, которые были раньше, и в настоящее время РФ не способна компенсировать уже израсходованный ракетный потенциал.
  • Воздушные силы ВСУ прогнозируют, что во время предстоящего отопительного сезона Россия сосредоточится на атаках украинской территории дронами, а не ракетами

Смотрите также: Цель уничтожена. Воздушные силы показали видео боевой работы Gepard по российскому дрону

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей НаеввойнапвоGepardShahedShahed-136шахед
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 