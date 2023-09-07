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Цель уничтожена. Воздушные силы показали видео боевой работы Gepard по российскому дрону видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 16:39
Видео: Командование Воздушных сил
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Командование Воздушных сил показало видео боевой работы зенитной самоходной установки Gepard по российскому дрону.

Отмечается, что в ночь на 7 сентября Gepard уничтожил в Одесской области вражеский дрон Shahed.

СПРАВКА. Установка Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 м. Базируются на шасси, подобному шасси танка Leopard, но корпус имеет более тонкую броню. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами. Боекомплект — 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных. 
  • В ночь на 7 сентября российские оккупанты запустили по Украине 33 дрона-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны сбили 25 из них.

Смотрите также: "Скоро ты попадешься": Ка-52 оккупантов уклоняется от дрона – видео

Оксана Житнюк
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