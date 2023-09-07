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"В следующий раз попадешься": Ка-52 оккупантов уворачивается от дрона – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 00:06
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" (Фото: ресурс оккупантов)
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Рота БпАК "Птахи МАДЯРА" 59 ОМПБр опубликовала видео, на котором российскому ударному вертолету Ка-52 "Аллигатор" удается уклониться от дрона. 

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Дрону не удается подойти достаточно близко к вертолету, чтобы пересечь его курс, и тот использует преимущество в скорости, чтобы уйти из-под удара. 

"Рано или поздно ты попадешься, вертлявый", – прокомментировали это видео военные.

Смотрите также: Наступление на Мелитополь. Бойцы 47 бригады "догнали" FPV-дронами танк Т-90 и БМД: видео

Сергей Бережной
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вертолетвидеока-52МадярFPV-дрон
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