Рота БпАК "Птахи МАДЯРА" 59 ОМПБр опубликовала видео, на котором российскому ударному вертолету Ка-52 "Аллигатор" удается уклониться от дрона.

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Дрону не удается подойти достаточно близко к вертолету, чтобы пересечь его курс, и тот использует преимущество в скорости, чтобы уйти из-под удара.

"Рано или поздно ты попадешься, вертлявый", – прокомментировали это видео военные.

Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.

Вот видео, как украинские FPV-операторы подорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.

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