Рота БпАК "Птахи МАДЯРА" 59 ОМПБр опублікувала відео , на якому російському ударному гелікоптеру Ка-52 "Алігатор" вдається ухилитися від дрону.

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Дрону не вдається підійти досить близько до гелікоптеру, щоб перетнути його курс, і той використовує перевагу в швидкості, щоб піти з-під удару.

"Незабаром ти попадешся, хробаче", – прокоментували це відео військові.

Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись із човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.

Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.

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