RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Незабаром ти попадешся": Ка-52 окупантів ухиляється від дрона – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 00:06
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" (Фото: ресурс оккупантов)
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео

Рота БпАК "Птахи МАДЯРА" 59 ОМПБр опублікувала відео , на якому російському ударному гелікоптеру Ка-52 "Алігатор" вдається ухилитися від дрону.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Дрону не вдається підійти досить близько до гелікоптеру, щоб перетнути його курс, і той використовує перевагу в швидкості, щоб піти з-під удару.

"Незабаром ти попадешся, хробаче", – прокоментували це відео військові.

Дивиться також: Наступ на Мелітополь. Бійці 47 бригади "наздогнали" FPV-дронами танк Т-90 та БМД: відео

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
відеогелікоптерка-52МадярFPV-дрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 