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Ціль знищено. Повітряні сили показали відео бойової роботи Gepard по російському дрону видео

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07.09.2023, 16:39
Відео: Командування Повітряних сил
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Командування Повітряних сил показало відео бойової роботи зенітної самохідної установки Gepard по російському дрону.

Зазначається, що в ніч проти 7 вересня Gepard знищив на Одещині ворожий дрон Shahed.

ДОВІДКА. Установка Gepard призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 м. Базуються на шасі, подібному до шасі танка Leopard, але корпус має тоншу броню. Оснащені двома 35-мм гарматами скорострільністю 550 пострілів за хвилину, кулеметом 7,62-мм MG-3 та двома радарами. Боєкомплект – 310 унітарних снарядів, зокрема 20 бронебійних підкаліберних.
  • В ніч проти 7 вересня російські окупанти запустили по Україні 33 дрони-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили 25 із них.

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Оксана Житнюк
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війнадронповітряні силиппоShahedShahed-136шахед
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