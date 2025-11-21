Глава МИД Эстонии объяснил, почему нет смысла возобновлять диалог с Путиным

Маргус Цахкна (Фото: Mykola Tys/EPA)

Диалог с российским диктатором Владимиром Путиным имеет нулевой результат, считает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.

"Мы вели диалог с Путиным более 20 лет. Грузия 2008-го, война против Украины с 2014-го – результат нулевой. Всегда были разговоры, сотрудничество, экономические связи. И что дальше? Путин использует любой диалог только как инструмент для новой агрессии", — сказал министр.

Он убежден, что мир можно обеспечить только силой. По мнению главы эстонской дипломатии, Запад недооценил угрозу в 2008-м, 2014-м и даже в 2022-м.

"Если бы мы дали Украине то, что даем сейчас, еще в первый год полномасштабного вторжения, Украина уже бы победила", — сказал Цахкна.

Он добавил, что позиция Эстонии четкая: место Украины – в НАТО и Европейском Союзе. Министр считает, что партнеры должны максимально усиливать поддержку Украины и давление на Россию.

"Если Путин хочет мира, он может объявить прекращение огня за час. Но он этого не делает – и это говорит само за себя", — резюмировал он.