Глава МИД Эстонии объяснил, почему нет смысла возобновлять диалог с Путиным
Диалог с российским диктатором Владимиром Путиным имеет нулевой результат, считает министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.
"Мы вели диалог с Путиным более 20 лет. Грузия 2008-го, война против Украины с 2014-го – результат нулевой. Всегда были разговоры, сотрудничество, экономические связи. И что дальше? Путин использует любой диалог только как инструмент для новой агрессии", — сказал министр.
Он убежден, что мир можно обеспечить только силой. По мнению главы эстонской дипломатии, Запад недооценил угрозу в 2008-м, 2014-м и даже в 2022-м.
"Если бы мы дали Украине то, что даем сейчас, еще в первый год полномасштабного вторжения, Украина уже бы победила", — сказал Цахкна.
Он добавил, что позиция Эстонии четкая: место Украины – в НАТО и Европейском Союзе. Министр считает, что партнеры должны максимально усиливать поддержку Украины и давление на Россию.
"Если Путин хочет мира, он может объявить прекращение огня за час. Но он этого не делает – и это говорит само за себя", — резюмировал он.
- В феврале стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Он стал одним из немногих мировых лидеров, кто поговорил с диктатором РФ за долгое время.
- Зеленский тогда заявлял, что Штаты помогли России и диктатору страны выйти из международной изоляции.
