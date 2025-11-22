"У границ было 120 000 военных РФ – теперь пусто". В Эстонии оценили возможность вторжения

Маргус Тсахкна (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Российских военных, ранее располагавшихся рядом с границей Эстонии, были отправлены в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом LIGA.net заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна, комментируя нынешнюю военную силу Москвы на границе с Эстонией и странами Балтии.

"Россия застряла в Украине. Они стянули туда все свои боеспособные силы. Когда я был министром обороны в 2016-2017 годах, мы видели у наших границ около 120 000 российских военных, готовых действовать за 48 часов. Сегодня этих сил просто не существует – их отправили в Украину, и сейчас там пусто", – отметил политик.

Тсахкна признал, что происходящие гибридные атаки (нарушение воздушного пространства, диверсии, другие дестабилизирующие действия), но заметил, что у России нет реальной военной способности для полномасштабного наступления на страны Балтии: "Она потратила все на войну против Украины".

Министр добавил, что если война закончится, то оккупанты, конечно, начнут восстанавливать войска, однако сейчас Москва не имеет возможностей, чтобы нападать на НАТО.

"Она может тестировать нас, запугивать, но не вести полномасштабных военных операций", – подытожил чиновник.